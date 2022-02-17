V1lat поздравил Анну Щербакову с золотом на Олимпиаде-2022 и проигнорировал Валиеву
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Киберспортивный комментатор Виталий V1lat Волочай отреагировал на победу российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022.
Анна Щербакова одержала победу в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Волочай похвалил девушку за золото.
Браво, Щербакова, такой сезон закончить золотом — это круто. Идеальный прокат. Трусовой большой респект, приземлить все квады — это космос. Ну и Каори поздравления с бронзой. И что главное, девушки получат свои медали здесь, в Пекине.
14 февраля V1lat назвал фигуристку Камилу Валиеву «читершей на допинге». Это высказывание породило бурную дискуссию и обсуждения аудитории.
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