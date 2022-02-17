Четвёртый сезон «Очень странных дел» выйдет в мае, а пятый станет финальным

Netflix наконец-то назвал дату выхода четвёртого сезона «Очень странных дел». Сезон получился объёмным, поэтому его разделили на две части. Первая выйдет 27 мая, а премьера второй состоится 1 июля.

Также стало известно, что шоу получит пятый сезон. Он станет финальным и завершит историю, которая началась ещё в первом сезоне. Вместе с этим появились и первые постеры четвёртого сезона. На них можно увидеть персонажей, которые движутся к порталам.

Сюжет четвёртого сезона расскажет о событиях спустя полгода после окончания третьего. Герои повзрослеют, у них появятся новые проблемы. Решать их предстоит вместе. Режиссёрами и сценаристами выступают братья Даффер. Они опубликовали обращение к поклонникам.

«Очень странные дела» — популярный сериал Netflix. Главные роли в нём исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Наталия Дайер и другие.

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