Четвёртый сезон «Очень странных дел» выйдет в мае, а пятый станет финальным

Netflix наконец-то назвал дату выхода четвёртого сезона «Очень странных дел». Сезон получился объёмным, поэтому его разделили на две части. Первая выйдет 27 мая, а премьера второй состоится 1 июля.
Также стало известно, что шоу получит пятый сезон. Он станет финальным и завершит историю, которая началась ещё в первом сезоне. Вместе с этим появились и первые постеры четвёртого сезона. На них можно увидеть персонажей, которые движутся к порталам.
Сюжет четвёртого сезона расскажет о событиях спустя полгода после окончания третьего. Герои повзрослеют, у них появятся новые проблемы. Решать их предстоит вместе. Режиссёрами и сценаристами выступают братья Даффер. Они опубликовали обращение к поклонникам.
«Очень странные дела» — популярный сериал Netflix. Главные роли в нём исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Наталия Дайер и другие.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 февраля 2022
-
19:25
-
19:06
-
18:37
-
17:07
-
16:18
-
15:15
-
14:40
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:16
-
13:04
-
12:52
-
12:27
-
11:55
-
11:20
-
10:53
-
10:21
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:28
- 16 февраля 2022
-
22:51
-
19:53
-
18:39
-
18:09
-
17:20
-
16:28
-
15:50
-
14:50
-
14:40
-
14:06
-
13:46
-
13:35
-
13:31