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Valve показала все прототипы Steam Deck. Их было много!

Valve показала все прототипы Steam Deck. Их было много!
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Создатели Steam Deck в честь скорого старта продаж решили показать все прототипы устройства. Их было немало: одни напоминают расширенный DualSense, другие — своеобразную версию Nintendo Switch. Причём были и разноцветные прототипы: Valve отказалась как минимум от белого и красного вариантов портативного ПК.

Некоторые из прототипов выглядят менее громоздко. Судя по всему, Valve в итоге склонилась к большому размеру для наилучшего охлаждения и увеличения времени игры без подзарядки. Ранее устройству дали достаточно высокий рейтинг ремонтопригодности — возможно, Valve при проектировании отталкивалась именно от этого пункта.

Продажи Steam Deck стартуют 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Когда портативный ПК появится в России, пока неизвестно.

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