СМИ: заглавную тему для шоу «Оби-Ван Кеноби» напишет культовый Джон Уильямс

По данным Variety, заглавную тему для грядущего сериала «Оби-Ван Кеноби» создаст культовый композитор Джон Уильямс. Ранее он работал лишь над номерными частями «Звёздных войн», крайне редко обращаясь к телевизионным проектам. Если информация подтвердится, то «Оби-Ван Кеноби» станет первым сериалом для композитора за 37 лет.

Помимо «Звёздных войн» Джон Уильямс известен своими заглавными темами для «Парка Юрского периода», «Гарри Поттера» и «Один дома». Последней на данный момент работой композитора значится «Скайуокер. Восход», вышедший в декабре 2019 года. Уильямс также поучаствует в создании нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы» и пятой части «Индианы Джонса».

Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на Disney+ 25 мая 2022 года. Действие шоу развернётся через 10 лет после событий «Мести ситхов». К своим ролям вернутся Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!