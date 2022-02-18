СМИ: заглавную тему для шоу «Оби-Ван Кеноби» напишет культовый Джон Уильямс

По данным Variety, заглавную тему для грядущего сериала «Оби-Ван Кеноби» создаст культовый композитор Джон Уильямс. Ранее он работал лишь над номерными частями «Звёздных войн», крайне редко обращаясь к телевизионным проектам. Если информация подтвердится, то «Оби-Ван Кеноби» станет первым сериалом для композитора за 37 лет.
Помимо «Звёздных войн» Джон Уильямс известен своими заглавными темами для «Парка Юрского периода», «Гарри Поттера» и «Один дома». Последней на данный момент работой композитора значится «Скайуокер. Восход», вышедший в декабре 2019 года. Уильямс также поучаствует в создании нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы» и пятой части «Индианы Джонса».
Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на Disney+ 25 мая 2022 года. Действие шоу развернётся через 10 лет после событий «Мести ситхов». К своим ролям вернутся Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.
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