Total War: Warhammer 3 показала лучший старт подсерии в Steam

Total War: Warhammer 3 вышла в Steam 17 февраля и уже ставит рекорды. По данным Steamdb, третья часть стала самым успешным запуском для подсерии Warhammer. В третью часть на пике играло 166 754 человека — на 53 тысячи больше, чем у первой игры. Скорее всего, на этих выходных показатели станут ещё выше.

Пиковый онлайн подсерии Total War: Warhammer

Total War: Warhammer 3 — 166 754

Total War: Warhammer 2 — 84 920

Total War: Warhammer — 113 019

Из всей серии Total War показатели выше были только у Three Kingdoms, которая рассказывала про раздробленный древний Китай. На пике в неё играло 192 298 человек. Свою роль тогда сыграли китайские игроки, которые по достоинству оценили проект. Warhammer 3 же они бойкотируют из-за рекламной кампании. Также многие геймеры жалуются на ужасную оптимизацию и предлагают вернуться к игре после выхода патчей, повышающих производительность.

Total War: Warhammer 3 доступна на ПК в Steam и в PC Game Pass.

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