Авторы Cyberpunk 2077 не планируют добавлять полноценное метро в игру

15 февраля для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.5 — крупнейший с релиза игры. Разработчики переделали некоторые перки, улучшили поведение толпы, добавили покупку квартир и предложили игрокам самим найти остальные изменения. И геймеры действительно их нашли: на одном из компьютеров в игре обнаружили упоминание работы над доменом сайта по метро.

Сообщение о работе над доменом по метро

Пользователи тут же приняли сообщение за намёк на реализацию полноценного метро в ближайшем будущем — ведь создатели обещали добавить его ещё в самом первом трейлере проекта. Однако комьюнити-менеджер CD Projekt RED Марчин Момот развеял слухи. По его словам, у студии нет планов на реализацию этой механики.

Извините, что порчу вам всё веселье, но у нас нет планов по добавлению метро в игру.

К счастью, у пользователей ПК есть возможность установить специальную модификацию, которая добавляет в игру 19 станций метро. Игрок может путешествовать по Найт-сити, в процессе слушая музыку по радио. Пока что она не совместима с обновлением 1.5, однако автор обещает добавить поддержку новой версии в скором времени.

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