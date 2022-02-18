На Netflix вышла экранизация игры Cuphead — «Шоу Чашека!»

В онлайн-кинотеатре Netflix уже доступен мультсериал «Шоу Чашека!» — это экранизация видеоигры Cuphead. Шоу можно посмотреть как с русской озвучкой, так и в оригинале с субтитрами.

Главные герои Капхэд и Магмэн по привычке отправятся на поиски веселья. Как и в игре Cuphead, герои встретят Дьявола, который будет охотиться за их душами. Судя по трейлеру, братья объединят усилия с девочкой-кружкой. Первый сезон состоит из 12 серий по 15 минут. Производством занималась студия MDHR — авторы оригинальной игры.

Cuphead вышла в 2017 году и доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. 30 июня состоится релиз дополнения The Delicious Last Course.

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