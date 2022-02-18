На Netflix вышла экранизация игры Cuphead — «Шоу Чашека!»

В онлайн-кинотеатре Netflix уже доступен мультсериал «Шоу Чашека!» — это экранизация видеоигры Cuphead. Шоу можно посмотреть как с русской озвучкой, так и в оригинале с субтитрами.
Главные герои Капхэд и Магмэн по привычке отправятся на поиски веселья. Как и в игре Cuphead, герои встретят Дьявола, который будет охотиться за их душами. Судя по трейлеру, братья объединят усилия с девочкой-кружкой. Первый сезон состоит из 12 серий по 15 минут. Производством занималась студия MDHR — авторы оригинальной игры.
Cuphead вышла в 2017 году и доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. 30 июня состоится релиз дополнения The Delicious Last Course.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 февраля 2022
-
12:37
-
11:52
-
11:26
-
10:54
-
10:24
-
09:55
-
09:25
-
08:52
-
08:26
- 17 февраля 2022
-
19:25
-
19:06
-
18:37
-
17:07
-
16:18
-
15:15
-
14:40
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:16
-
13:04
-
12:52
-
12:27
-
11:55
-
11:20
-
10:53
-
10:21
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:28
- 16 февраля 2022
-
22:51
-
19:53
-
18:39
-
18:09