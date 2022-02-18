Японку выгнали из про-команды после оскорбления низких мужчин

17 февраля японская киберспортивная организация Cyclops Athlete Gaming объявила, что Кана Tanukana Тани, специализирующаяся на файтингах серии Tekken, больше не состоит в их команде. Компания объяснила своё решение «неприемлемыми высказываниями» спортсменши на недавнем стриме.

На той трансляции Тани заявила, что «у мужчин ростом ниже 170 сантиметров нет человеческих прав» и посоветовала провести им операцию по увеличению роста. По словам некоторых японских СМИ, высказывание Tanukana может иметь немного другой смысл: в японском языке «права человека» используются в том числе в значении «должен быть у каждого». Однако Тани ранее уже делала острые высказывания, в том числе касающиеся людей с низким заработком, так что, вероятно, зрители правильно поняли смысл её слов.

Девушка уже принесла извинения в соцсетях и отметила, что её слова не соответствуют образу киберспортсмена. Неясно, останется ли Тани на профессиональной сцене или решит её покинуть.

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