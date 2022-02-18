Бывшая девушка s1mple показала новую квартиру в Сочи
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В своём Telegram Арина AhriNyan Бердникова показала свою квартиру в Сочи. Девушка купила её ещё в 2020 году, но в ней проводился ремонт. Он закончился, а квартира полностью готова.
Сама Бердникова не будет переезжать в Сочи на постоянное проживание. Девушка останется в Москве, а квартиру в Сочи купила ради отдыха. На фото можно увидеть дизайн квартиры и вид из окон.
Наиболее всего Арина Бердникова известно как бывшая девушка игрока NAVI Александра s1mple Костылева. AhriNyan регулярно проводит стримы на своём Twitch-канале. У неё почти 1 млн фолловеров, а трансляции в среднем набирают по 100 тыс просмотров.
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