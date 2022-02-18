Критики разгромили новую «Техасскую резню бензопилой», которая вышла на Netflix

18 февраля на Netflix вышла новая часть «Техасской резни бензопилой». Сюжет картины продолжает события оригинального фильма 1974 года. Критики буквально громят картину.

Оценка фильма на Metacritic составляет 36 баллов из 100. У ленты шесть отрицательных отзывов, шесть нейтральных и всего две положительные рецензии. Журналист газеты San Francisco Chronicle поставил проекту ноль баллов. Он назвал его мусором, который не пугает и не цепляет.

Какой мусор. Серьезно. Какой абсолютный, обездоленный, безмозглый, неоригинальный, неблагодарный, бездушный мусор, который уже 40 лет никого не пугает. Фильм заставит вас почувствовать себя грустно из-за уродства, цинизма и жалкой траты вашего времени.

Негативные отзывы в целом схожи. Картину считают полностью провальной из-за отсутствия как такового хоррора, ужасного сюжета и скучных персонажей. По словам журналистом, ленте вообще не следовало выходить.

Такого мнения придерживаются не все. Автор рецензии издания The Wrap отметил, что фильм не несёт глубокого смысла, но его просто весело смотреть из-за кровавых сцен, которыми так популярна франшиза.

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