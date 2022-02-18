В Италии поставили большую статую Элой из Horizon Forbidden West

Пользователь Reddit под ником Govoleo, живущий в Италии, сообщил, что в городе Флоренция поставили большую мраморную статую Элой из Horizon Forbidden West.

Героиня стоит в боевой стойке с луком. Под ней расположена мраморная стойка, на которой можно увидеть имя героини, название игры и компанию Sony. Пользователи в комментариях отмечают, что работа выполнена безупречно. Монумент многим понравился.

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5. В своих обзорах критики восторгаются игрой, отмечая прорывную графику, интересный геймплей, насыщенный открытый мир и нововведения. На новой консоли Sony в экшен можно поиграть в двух графических режимах.

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