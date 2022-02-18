«ВКонтакте» поддержит NFT и блокчейн

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь сообщил, что социальная сеть будет поддерживать NFT и блокчейн. Тоболь отметил, что площадка будет помогать пользователям.

Для проверки NFT социальная сеть будет использовать Content ID — проверку подлинности загружаемого и создаваемого контента. Это поможет избежать мошенников и злоумышленников.

Есть история формирования технологии. Вот она прошла. Уже появились площадки, появился блокчейн. И здесь как раз наша задача, чтобы предоставить возможность загрузить контент, легко создать NFT-токен, разместить его потом на бирже.

Александр Тоболь считает, что в ближайшие годы всё кардинально поменяется. Это происходит уже сейчас с приходом метавселенных, NFT-токенов и блокчейна.

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