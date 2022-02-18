В FIFA 22 на ПК можно бесплатно играть три дня

Создатели FIFA 22 запустили акцию в Steam на ПК. В её рамках полная версия футбольного симулятора доступна бесплатно до 21 февраля.
На бесплатных выходных игроки могут опробовать все режимы FIFA 22, среди которых Ultimate Team, Volta и «Клубы профи». До 26 февраля базовая версия симулятора в Steam доступна за 1154 рубля (-67%), а Ultimate — за 3149 рублей (-30%).
Напомним, FIFA 22 на ПК не получила технологию HyperMotion, которая улучшает качество анимаций и поведение виртуальных футболистов. Эти особенности появились только на PS5, Xbox Series и Google Stadia. Создатели объяснили это нежеланием повышать системные требования симулятора.
FIFA 22 доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Google Stadia. Недавно для симулятора вышел патч с исправлением ударов и подкатов.
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