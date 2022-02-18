Инсайдер: разработка Dragon Age 4 идёт по плану, релиз — не раньше конца 2023 года

Журналист и инсайдер Джефф Грабб рассказал про разработку Dragon Age 4. По его словам, у авторов всё идёт по плану, они успевают и не перерабатывают.

Если верить словам Грабба, разработка проекта должна завершиться в течение 18 месяцев. Если всё так и будет, то релиз стоит ждать в конце 2023 года — вероятно, осенью или в декабре.

Какие-то новости про Dragon Age 4 появятся уже в этом году. По крайней мере, об этом говорили разработчики.

Ранее стало известно, что релиз игры состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы не выпустят Dragon Age 4 на консолях прошлого поколения. Они не хотят повторять ошибок с разработкой и выпуском Dragon Age Inquisition.

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