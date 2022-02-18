Александр Невский хочет снять фильм по Serious Sam
Поделиться
Российский актёр и культурист Александр Невский рассказал в социальных сетях, что обсудил фильм по Serious Sam с международными прокатчиками. Ранее артист сообщил о желании исполнить роль Крутого Сэма.
Причину возвращения к разработке ленты по Serious Sam актёр объснил негативом в международных СМИ.
Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма «Серьёзный Сэм» (или «Крутой Невский») и добавить позитива!
Невский пока не уточнил, в каком направлении идёт обсуждение и стоит ли ждать фильм по Serious Sam. Фанаты актёра от идеи экранизации остались в восторге.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
16:27
-
15:57
-
15:44
-
15:26
-
14:56
-
14:54
-
14:01
-
13:48
-
13:13
-
13:10
-
12:37
-
11:52
-
11:26
-
10:54
-
10:24
-
09:55
-
09:25
-
08:52
-
08:26
- 17 февраля 2022
-
19:25
-
19:06
-
18:37
-
17:07
-
16:18
-
15:15
-
14:40
-
14:40
-
14:18
-
13:40
-
13:16
-
13:04
-
12:52
-
12:27
-
11:55
-
11:20
Партнерский контент