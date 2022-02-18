Александр Невский хочет снять фильм по Serious Sam

Российский актёр и культурист Александр Невский рассказал в социальных сетях, что обсудил фильм по Serious Sam с международными прокатчиками. Ранее артист сообщил о желании исполнить роль Крутого Сэма.

Причину возвращения к разработке ленты по Serious Sam актёр объснил негативом в международных СМИ.

Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма «Серьёзный Сэм» (или «Крутой Невский») и добавить позитива!

Невский пока не уточнил, в каком направлении идёт обсуждение и стоит ли ждать фильм по Serious Sam. Фанаты актёра от идеи экранизации остались в восторге.

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