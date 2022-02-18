Новый экшен авторов Just Cause будет об ограблениях и битвах на машинах

Студия Avalanche, которая известна по серии Just Cause, готовит кооперативный экшен Contraband. Подробностей разработчики пока не раскрыли, но вместо них это сделал редактор Windows Central Джез Корден.

На подкасте World of Gaming Корден рассказал, что получил описание дизайна Contraband, которая будет приключением с боями на машинах. Игроки планируют ограбления, во время которых не убивают противников, а разрушают вражеский транспорт.

Contraband анонсировали в июне 2021 года, а директор экшена назвал его самой амбициозной и захватывающей игрой студии. Она создаётся на новом поколении движка Apex, на котором делали серию Just Cause.

Дата релиза и платформы, на которых появится Contraband, пока неизвестны. Издателем выступает Xbox Game Studios, поэтому приключение должно появиться на Xbox Series и ПК.

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