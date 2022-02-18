Хардкорную Sifu прошли без смертей за 22 минуты

Хардкорная игра Sifu вышла 8 февраля. За это время её уже успели пройти за 40 минут без единой смерти, но и этот результат преодолели.
Пользователь под ником ONGBAL опубликовал своё быстрое прохождение. Он убил всех боссов и завершил сюжет за 22 минуты. В счёт не входили катсцены и заставки. В ролике видно, что игрок будто вихрь проносится сквозь противников и быстро расправляется с боссами.
Наверняка и этот рекорд кто-то побьёт, это лишь вопрос времени. Несколько дней назад авторы Sifu выпустили патч, который исправил боссов и некоторые другие проблемы. Игра доступна на ПК, PS4 и PS5, а разработчики уже делают дополнение. Когда оно выйдет, неизвестно.
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