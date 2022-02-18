Ожидаемым анонсом Capcom будет не Resident Evil, а Street Fighter 6

Capcom в понедельник анонсирует Street Fighter 6, о чём сообщил инсайдер Джефф Грабб на своём подкасте. Премьера может состояться по завершении обратного отсчёта, который компания запустила на специальном сайте.
Истечение таймера совпадает с последним днём турнира Capcom Pro по Street Fighter 5. Кроме этого, серия файтингов празднует 35-летие в 2022 году, что выглядит идеальным временем для анонса новой части.
Street Fighter 6 планировалась к выходу в 2021 году, но из-за проблем в разработке файтинг перенесли. По слухам, исполнительного продюсера серии Ёсинори Оно критиковали из-за направления предстоящей игры. После этого он покинул Capcom, не назвав причин.
До 21 февраля серия Street Fighter продаётся в Steam со скидками. В акции участвуют и игры, и дополнения для файтингов.
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