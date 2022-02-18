Windows 11 Pro не получится установить без интернета и аккаунта Microsoft
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Недавно Microsoft сообщила, что установка Windows 11 Pro потребует подключения к интернету и наличие учётной записи Microsoft. Сейчас компания тестирует новую сборку.
Следующее обновление Windows 11 Pro внесёт изменения в интерфейс и обязует пользователей зарегестрировать учётную запись.
Подобно Windows 11 Home, редакция Windows 11 Pro теперь будет требовать подключения к интернету во время первоначальной настройки. Если захотите настроить устройство для личного пользования, также потребуется аккаунт Microsoft.
В данный момент проводятся тесты. Вероятно, они завершатся в ближайшие месяцы и Microsoft выпустит обновление в общий доступ.
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