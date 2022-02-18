Новый синематик Rainbow Six Siege посвятили сёстрам Ela и Zofia
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18 февраля Ubisoft опубликовала новый кинематографический трейлер Rainbow Six Siege. Его посвятили оперативникам Ela и Zofia.
Девушки — сёстры. Они были дружны с детства, но смерть отца заставила их пойти по разным путям. Долгое время Ela и Zofia враждовали, а однажды даже чуть не убили друг друга. Сёстры так и не смогли простить друг друга, поэтому и были вынуждены разделиться.
В комментариях под роликом можно увидеть множество положительных отзывов. Люди отмечают, что у Ubisoft получается делать отличные и эмоциональные ролики.
Юбикам стоит задуматься над созданием интерактивного кино. Такая игра могла бы составить конкуренцию даже самой Detroit: Become Human.
Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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