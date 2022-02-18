Дело о домогательствах в Activision Blizzard расширяется. Бобби Котика вызывают в суд

Регулирующие органы расширают расследование домогательств и дискриминации в Activision Blizzard. Руководство вместе с Бобби Котиком снова вызывают в суд для получения дополнительной информации.

Повестки направили Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и калифорнийский Департамент справедливого трудоустройства и жилищных прав (DFEH).

Новость по теме СМИ: Бобби Котик знал о домогательствах, защищал виновных и угрожал расправой

The Wall Street Journal сообщила, что Activision Blizzard сотрудничает с SEC по вопросам информации о бывших сотрудниках, но менее охотно помогает DFEH. Департамент ранее добавил в дело сведения, что издательство уничтожает документы и вмешивается в расследование. В жалобе указывается, что права работников по ходу дела нарушаются.

DFEH также вызвал в суд полицию Лос-Анджелеса, чтобы узнать о записях с Бобби Котиком и причастных к делу работниках издательства. Представитель Activision Blizzard назвал действия органов «экстраординарным выуживанием».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!