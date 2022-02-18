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Дело о домогательствах в Activision Blizzard расширяется. Бобби Котика вызывают в суд

Дело о домогательствах в Activision Blizzard расширяется. Бобби Котика вызывают в суд
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Регулирующие органы расширают расследование домогательств и дискриминации в Activision Blizzard. Руководство вместе с Бобби Котиком снова вызывают в суд для получения дополнительной информации.

Повестки направили Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и калифорнийский Департамент справедливого трудоустройства и жилищных прав (DFEH).

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The Wall Street Journal сообщила, что Activision Blizzard сотрудничает с SEC по вопросам информации о бывших сотрудниках, но менее охотно помогает DFEH. Департамент ранее добавил в дело сведения, что издательство уничтожает документы и вмешивается в расследование. В жалобе указывается, что права работников по ходу дела нарушаются.

DFEH также вызвал в суд полицию Лос-Анджелеса, чтобы узнать о записях с Бобби Котиком и причастных к делу работниках издательства. Представитель Activision Blizzard назвал действия органов «экстраординарным выуживанием».

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