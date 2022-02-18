Assassin's Creed Valhalla станет бесплатной в конце февраля

Создатели Assassin's Creed Valhalla показали планы на развитие экшена до выхода дополнения «Заря Рагнарёка». На следующей неделе появится патч 1.5, а с 24 по 28 февраля игра будет бесплатной.

Авторы пока не раскрыли детали дополнения. Ранее они писали, что предстоящий патч исправит баг квеста «Надвигающаяся буря», который мешает его пройти. Скорее всего, разработчики устранят другие ошибки и подготовят Assassin's Creed Valhalla к релизу DLC «Заря Рагнарёка».

Создатели также не уточнили платформы, на которых Assassin's Creed Valhalla будет бесплатной в течение четырёх дней. Видимо, опробовать экшен можно будет и на ПК, и на консолях.

Релиз «Заря Рагнарёка» состоится 10 марта. Аддон добавит около 40 часов дополнительного контента, но в сезонный пропуск он не войдёт. Assassin's Creed Valhalla доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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