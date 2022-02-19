Авторы Elden Ring показали самый сложный класс экшена

Создатели Elden Ring перед скорым релизом представили описание последних классов экшена. Ими стали Несчастный (Wretch) и Пророк (Prophet).

Несчастный — бедный, бесцельный и голый, как в день своего рождения. У него есть только хорошая дубина.

Пророк — провидец, которого подвергли остракизму из-за неблагоприятных пророчеств. Хорошо разбирается в целебных заклинаниях.

По традиции экшенов FromSoftware, Несчастный должен стать самым сложным классом для старта и новичков. Опытные игроки могут слепить из него героя под свой стиль прохождения.

Всего в Elden Ring будет 10 классов:

Бродяга

Герой

Воин

Заключённый

Бандит

Астролог

Духовник

Самурай

Пророк

Несчастный

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Авторы уже представили системные требования экшена.

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