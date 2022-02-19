Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Elden Ring показали самый сложный класс экшена

Авторы Elden Ring показали самый сложный класс экшена
Комментарии

Создатели Elden Ring перед скорым релизом представили описание последних классов экшена. Ими стали Несчастный (Wretch) и Пророк (Prophet).

  • Несчастный — бедный, бесцельный и голый, как в день своего рождения. У него есть только хорошая дубина.
  • Пророк — провидец, которого подвергли остракизму из-за неблагоприятных пророчеств. Хорошо разбирается в целебных заклинаниях.

По традиции экшенов FromSoftware, Несчастный должен стать самым сложным классом для старта и новичков. Опытные игроки могут слепить из него героя под свой стиль прохождения.

Всего в Elden Ring будет 10 классов:

  • Бродяга
  • Герой
  • Воин
  • Заключённый
  • Бандит
  • Астролог
  • Духовник
  • Самурай
  • Пророк
  • Несчастный

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Авторы уже представили системные требования экшена.

Мы ещё раз поиграли в Elden Ring! Ощущения только лучше Мы ещё раз поиграли в Elden Ring! Ощущения только лучше

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022