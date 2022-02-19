Художники Starfield рассказали о стиле NASA-панк

Ведущий художник Starfield Иштван Пели раскрыл особенности стиля игры в интервью изданию Xbox Wire. При его создании команда придумала термин NASA-панк, о котором рассказала подробнее.

Мы придумали термин NASA-панк, чтобы описать научно-фантастическую вселенную. Нам пришлось взять современные космические технологии и представить их развитие в будущем, чтобы это выглядело правдоподобно. Мы зацепились за эту концепцию, и художники заставили её работать.

Стиль NASA-панк должен стать для игроков более обоснованным и понятным, чем другие вселенные Bethesda вроде The Elder Scrolls и Fallout.

Starfield должна выйти 11 ноября на ПК и Xbox Series. Первый геймплей научно-фантастической RPG покажут летом. Ранее глава Microsoft Gaming Фил Спенсер рассказал, что игру хотят сделать популярнее «Скайрима».

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