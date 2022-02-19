Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Call of Duty: Warzone начали давать неуязвимость против читов

В Call of Duty: Warzone начали давать неуязвимость против читов
Комментарии

Разработчики Call of Duty: Warzone рассказали об успехах борьбы с читерами. В отчёте авторы говорят о развитии античита Ricochet и системы «Щит урона», которая блокирует критические попадания от мошенников.

Система работает во время игры и действует, когда сервер обнаруживает читера. Создатели следят, чтобы «Щит урона» не срабатывала случайно при высоких навыках игроков. Авторы закончили тестирование этой возможности и уже запустили её во всём мире.

Работу системы «Щит урона» можно оценить в видео ниже.

Создатели также рассказали о снижении количества читеров и минимальных случаях нечестной игры во время праздников. Несмотря на это, мошенники находят новые способы взлома Call of Duty: Warzone, но команда это отслеживает.

В разработке находятся и другие меры против читеров, но о них пока что не рассказали. Создатели напомнили, что пожаловаться на мошенников можно прямо в игре. Вечная блокировка за нарушения правил распространяется на все части Call of Duty, включая будущие.

Новость по теме
Activision анонсировала Call of Duty: Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022