В Call of Duty: Warzone начали давать неуязвимость против читов

Разработчики Call of Duty: Warzone рассказали об успехах борьбы с читерами. В отчёте авторы говорят о развитии античита Ricochet и системы «Щит урона», которая блокирует критические попадания от мошенников.
Система работает во время игры и действует, когда сервер обнаруживает читера. Создатели следят, чтобы «Щит урона» не срабатывала случайно при высоких навыках игроков. Авторы закончили тестирование этой возможности и уже запустили её во всём мире.
Работу системы «Щит урона» можно оценить в видео ниже.
Создатели также рассказали о снижении количества читеров и минимальных случаях нечестной игры во время праздников. Несмотря на это, мошенники находят новые способы взлома Call of Duty: Warzone, но команда это отслеживает.
В разработке находятся и другие меры против читеров, но о них пока что не рассказали. Создатели напомнили, что пожаловаться на мошенников можно прямо в игре. Вечная блокировка за нарушения правил распространяется на все части Call of Duty, включая будущие.
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