Дисковая версия Cyberpunk 2077 теперь работает на PS4

Для PS4 выпустили системное обновление, которое позволяет запустить дисковую версию Cyberpunk 2077 с патчем 1.5. Апдейт для экшена появился 4 дня назад, после чего на консоли Sony прошлого поколения возникла проблема с игрой.
В комментариях игроки сообщили, что теперь дисковая версия Cyberpunk 2077 работает на PS4. Разработчики не назвали причины неисправности, которая появилась после выхода патча 1.5.
С новый патчем авторы выпустили версию Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. На них экшен получил графические улучшения, динамическое разрешение 4K и два режима: 60 FPS или рейтрейсинг для теней при 30 кадрах в секунду. На Xbox Series S игра работает в разрешении 1440p при 30 FPS.
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