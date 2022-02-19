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Красоты Horizon Forbidden West сравнили с реальностью

Красоты Horizon Forbidden West сравнили с реальностью
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Автор канала ElAnalistaDeBits сравнил локации и достопримечательности Horizon Forbidden West с аналогами в реальности. Места подобраны из штатов Невада, Калифорния и Юта.

В ролике показаны и целые, и разрушенные сооружения в Horizon Forbidden West вроде Дворца изящных искусств, отеля-казино «Стратосфера Лас-Вегас» и памятника Джорджу Дьюи. Также автор сравнил парки, заповедники, озёра и карту игры с настоящей.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля на PS4 и PS5. Критики назвали экшен отличным продолжением Zero Dawn, но основа геймплея практически не изменилась. Рейтинг игры на OpenCritic составил 89 баллов из 100 на основе 115 рецензий.

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