Нил Дракманн объяснил «косяки» The Last of Us 2

Пользователь «Твиттера» KSA4EVER18 опубликовал изображения, на которых сравнил Джоэла из первой части The Last of Us и второй. Автор намекнул, что героя изменили в худшую сторону, на что ответил креативный директор Нил Дракманн.
На изображениях утверждается, что в первой части Джоэл был опытным выжившим и никогда не доверял незнакомцам. Играть же приходилось очень аккуратно в любой ситуации. В сиквеле герой отправляется в здание, которое забито чужаками и выглядит приветливо.
В ответ на это Дракманн сказал, что если бы Джоэл и Томми не отправились в то здание, то их бы растерзала орда зомби. Также геймдиректор вспомнил эпизод из первой The Last of Us, когда протагонист доверился Генри и заснул рядом с ним. Последний потом оставит героев умирать, чтобы защитить младшего брата.
The Last of Us вышла в 2013 году, а сиквел появился в 2020-м. По слухам, Naughty Dog работает над тремя проектами: ремейк первой части, режиссёрская версия The Last of Us 2 и отдельный мультиплеер.
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