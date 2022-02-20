В Rainbow Six Siege появятся японский оперативник и новая карта в Ирландии

Ubisoft представила новый сезон поддержки Rainbow Six Siege под названием Demon Veil. В нём появится японский оперативник — Azami. Её главная способность позволяет выпускать быстро затвердевающий газ, который может залатать любую дыру и создать пуленепробиваемый барьер для противников.

В Demon Veil разработчики добавят и новую карту — «Изумрудные равнины». События развернутся в современном загородном клубе, расположенном в Ирландии. Само здание состоит из нескольких этажей, оформленных в разных стилях.

В новом сезоне игроков также ждут режим командного Deathmatch, функция повтора на консолях, обновление баланса оперативников Гойо и Валькирии и многое другое. 21 февраля можно патч станет доступен на тестовых серверах. Для всех остальных игроков Demon Veil выйдет в марте 2022 года.

Rainbow Six Siege доступна на ПК и консолях, а также по подписке Ubisoft+.

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