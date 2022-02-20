Сюжет, боссы и стили игры. Авторы Elden Ring выпустили большой трейлер

FromSoftware выпустила полный спойлеров трейлер Elden Ring длительностью в шесть минут. В нём авторы ещё раз объяснили сюжетную завязку и подробнее рассказали о боевой системе. В экшене, например, у оружия будут отдельные способности, которые можно экипировать в специальный слот.
Также разработчики напомнили детали боевой системы, которая почерпнула удачные идеи из Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice. Игроки смогут комбинировать и улучшать абсолютно разное вооружение и играть в удобном для себя стиле. А исследовать карту удобнее всего верхом на лошади — она умеет забираться даже в труднодоступные места.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК и консолях. Обзор от «Чемпионата» появится 23 февраля в 18:00 мск — не пропустите! Ранее FromSoftware представила два последних класса экшена: Несчастный (Wretch) и Пророк (Prophet).
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