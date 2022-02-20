Фильм «Анчартед» стал хитом и очень нравится зрителям

Премьера «Анчартеда» в США состоялась лишь пару дней назад, 18 февраля, и сейчас появились первые данные о сборах картины за дебютные выходные — $ 51 млн с учётом ранних показов. Это куда выше ожиданий, благодаря чему общая касса ленты уже превысила $ 100 млн (на Россию приходится почти $ 5 млн).
Аналитики отмечают, что Том Холланд уже стал чуть ли не единственной кинозвездой, способной вернуть аудиторию в настоящие кинотеатры — не стоит забывать, что по миру всё ещё крутят «Человека-паука: Нет пути домой». Его сборы превысили $ 1,8 млрд — это шестой фильм с такими результатами.
В Sony крайне довольны показателями «Анчартеда» — это, кстати, первый продукт киноподразделения PlayStation Productions. Следующими станут сериалы по The Last of Us и Twisted Metal — оба ожидаются в 2023 году.
Этот результат — очередное свидетельство огромного аппетита людей к просмотру премьер в кинотеатрах, на что мы в Sony Pictures делаем ставку. Том Холланд и Марк Уолберг вместе просто великолепны.
В своём заявлении представители Sony Pictures также поблагодарили PlayStation за успешное партнёрство. И оно действительно успешное — вдобавок к отличному старту фильм понравился и зрителям. К примеру, пользовательский рейтинг ленты на Rotten Tomaties составляет 90%. У критиков — тухлые 39%.
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