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Ubisoft раскрыла план на седьмой год Rainbow Six Siege

Ubisoft раскрыла план на седьмой год Rainbow Six Siege
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Ubisoft во время финала Six Invitational 2022 раскрыла весь седьмой год Rainbow Six Siege — это произошло вслед за анонсом следующего сезона, где появится первая за долгое время свежая карта «Изумрудные равнины», а новым оперативником станет японский защитник Azami.

Ближайший год для «Осады» пройдёт типично: четыре сезона продолжительностью в три месяца, четыре новых оперативника (из Японии, Бельгии, Сингапура и Колумбии), четыре новых события, четыре новых режима для аркады и четыре боевых пропуска. Но есть и более необычные добавки — сразу три новые карты, хотя одна из них будет доступна только в обычном плейлисте.

План на седьмой год

План на седьмой год

К примеру, множество улучшений по борьбе с читерами, ливерами и гриферами — добавление жалоб после просмотра повторов, введение репутации для аккаунтов и «санкции» для любителей пострелять по своим напарникам. На консолях также обещают внедрить повторы, улучшить управление и добавить выбор поля зрения.

Дальше: добавят возможность менять оперативников для атакующих, тир с советами по бойцам, переделают рейтинговые матчи и введут бессрочные режимы для аркады.

Но есть и неприятные новости: внедрение косплея требует большего времени. Теперь появление возможности играть с владельцами разных платформ и переносить свой прогресс между консолями и ПК появится не раньше конца 2022 года. Изначально функцию хотели добавить в январе-марте.

Полная запись презентации седьмого года

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