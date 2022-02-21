В Horizon Forbidden West нашли милую отсылку на God of War

Horizon Forbidden West вышла несколько дней назад, и игроки уже начали находить разные пасхалки и отсылки на другие произведения PlayStation Studios. Стример GoldGloveTV поделился своей находкой в «Твиттере»: он обнаружил маленькие фигурки персонажей из недавней God of War. Прототипами моделек оказались Брок и Синдри — мастера кузнечного дела, помогающие Кратосу создавать и улучшать снаряжение по ходу игры.

Фото: GoldGloveTV

Кстати, фигурки самого Бога войны и его сына Атрея также можно найти в Forbidden West. В скором времени в сети наверняка появятся гайды по их нахождению.

Фигурки Брока, Синдри, Кратоса и Атрея

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5. Ранее локации и достопримечательности игры сравнили с аналогами в реальности — в большинстве случаев авторам удалось передать красоты штатов Невада, Калифорния и Юта.

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