В сериале по «Чужому» не будет Рипли и других знакомых персонажей

Глава телеканала FX Джон Ландграф поделился некоторыми подробностями будущего сериала про вселенную «Чужого». По его словам, события развернутся в 2090-х и будет соответствовать духу оригинальных фильмов. При этом авторы не планируют вводить в сюжет знакомых персонажей, включая Эллен Рипли и её родственников.

Могу сказать, что Рипли и других уже знакомых персонажей в сериале не будет — за исключением самого ксеноморфа.

Создателям также пришлось продумать Землю конца XXI-го века, ведь сценарий будет посвящён в том числе развитию человечества за будущие 70 лет.

Земля в качестве места действия — интересный выбор. Нам необходимо было продумать её будущее с разных сторон: окружающей среды, власти, технологий и создать дизайн планеты будущего.

У сериала по «Чужому» пока нет названия и даты выхода. Шоураннером выступит Ноа Хоули — сценарист «Фарго» и «Легиона».

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