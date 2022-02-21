Обратный отсчёт на сайте Capcom завершился анонсом Street Fighter 6

Как и ожидалось, после окончания таймера Capcom представила шестую часть серии файтингов Street Fighter. Авторы показали небольшой тизер проекта, в котором Рю и Люк готовятся к жаркому поединку.

Анонс приурочили к 35-летию серии. Каких-либо подробностей об игре пока нет — издатель обещает рассказать о проекте летом 2022 года.

Изначально Street Fighter 6 планировалась к выходу в 2021 году, но из-за проблем с разработкой файтинг перенесли на неопределённый срок. По слухам, исполнительного продюсера серии Ёсинори Оно критиковали из-за направления предстоящей игры. После этого он покинул Capcom без объяснения причин.

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