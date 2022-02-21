В США вор похитил редкие карты Покемонов на сумму 19 млн рублей

Многие карточки Покемонов стоят огромных денег — всё зависит от редкости и уникальности изображённого персонажа. Совсем недавно большая партия редчайших карт добралась до магазина Punch Out Gaming в США. Об этом узнал неизвестный злоумышленник и решил заполучить их себе.

10 февраля под покровом ночи преступник пробрался в магазин и похитил коллекционные карточки на сумму $ 250 000 или 19 млн рублей. Примечательно, что вору не понадобилось взламывать двери: он пробил небольшое отверстие в стене из соседнего магазина. Именно поэтому не сработала сигнализация, и план злоумышленника удался.

В данный момент полиция опрашивает потенциальных свидетелей ночного происшествия и уже начала поиски преступника. Лицо мужчины попало на камеры видеонаблюдения, так что его поимка, скорее всего, не заставит себя долго ждать.

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