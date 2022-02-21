В сети появились графические настройки Elden Ring на ПК

Релиз Elden Ring всё ближе, и многие блогеры уже путешествуют по Междуземью. Некоторые из них играют в ПК-версию проекта — они и опубликовали список расширенных графических настроек экшена. В лист вошли довольно стандартные пункты, включая качество текстур, теней, освещения и эффектов. Также игроки смогут отключить размытие в движении и понизить детализацию травы.
По сети гуляет слух, согласно которому Elden Ring не будет поддерживать частоту кадров выше 60. Разработчики не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Ранее у FromSoftware уже возникали проблемы с повышенным фреймрейтом: например, в Dark Souls 2 чем выше FPS, тем быстрее ломается оружие. Будем надеяться, что в грядущем проекте мы не увидим подобных глюков.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК и консолях. Обзор от «Чемпионата» появится 23 февраля в 18:00 мск — не пропустите! Ранее авторы показали большой трейлер игры с кучей спойлеров.
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