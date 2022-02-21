Онлайн Cyberpunk 2077 в Steam увеличился в пять раз после выхода некстген-патча

15 февраля для Cyberpunk 2077 вышел крупнейший патч с релиза. Он переработал перки, игровой баланс, добавил предметы одежды и оружия. Улучшения коснулись и романтических линий с персонажами — они могут проснуться в одной кровати с персонажем и даже прислать игроку нюдсы на телефон.
Многие геймеры решили увидеть изменения своими глазами, а некоторые — наконец дождались полноценного избавления от багов и впервые за долгое время вернулись в проект. Пиковый онлайн Cyberpunk 2077 в Steam после релиза патча резко подрос и на этих выходных превысил отметку в 59 тысяч человек. Это примерно в пять раз выше показателей до обновления.
Ещё 14 февраля в игре находилось чуть больше 10 тысяч геймеров
Фото: Steamdb
В недавних пользовательских обзорах геймеры сообщают об увеличении производительности и по-настоящему качественных изменениях. При этом средний процент положительных обзоров остаётся неизменным — игру рекомендует 76% игроков.
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