«Стражи Галактики» сначала продавались плохо, но скидки начали менять положение

Square Enix поделилась финансовым отчётом за 2021 год. Как оказалось, продажи «Стражей Галактики» в первые недели не оправдывали ожидания издательства, однако с появлением скидок проект начал набирать обороты. В итоге организация назвала тираж игры удовлетворительным.
Вполне возможно, что на продажи повлияли и крайне положительные отзывы от игроков. Многие геймеры до релиза даже не обращали внимания на проект из-за скудной рекламной компании и репутации «Мстителей» от того же издателя. Однако после выхода «Стражи Галактики» тут же стали одной из лучших супергеройских игр в истории.
Square Enix пока не сообщала о потенциальном продолжении. Вероятно, если общий тираж достигнет ожидаемых показателей, издательство всё же одобрит производство сиквела.
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