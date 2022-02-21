Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы World of Tanks извинились за «Торговый караван» и пообещали подарки на 23 февраля

Авторы World of Tanks извинились за «Торговый караван» и пообещали подарки на 23 февраля
Комментарии

С 16 по 20 февраля в World of Tanks проходил ивент «Торговый караван». Его суть состояла в ряде ограниченных предложений на приобретение эксклюзивного внутриигрового контента. Сюда входили как премиумная техника, так и улучшенное оборудование. Однако из-за большого количества желающих сервера игры постоянно падали, и многие игроки так и не смогли поучаствовать в событии.

21 февраля разработчики извинились за неприятный инцидент и объявили о расширении списка наград в ближайшем событии, посвящённом Дню защитника Отечества. Теперь игроков будут ждать:

  • Три дня Танкового премиум-аккаунта;
  • Увеличенный в 5 раз опыт за первую победу;
  • Тематический 2D-стиль;
  • Другие подарки, о которых объявят ближе к ивенту.

Все подробности нового события в World of Tanks объявят 23 февраля.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022