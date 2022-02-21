Была игра, а стал киберспорт. Фанаты недовольны логотипом Street Fighter 6

Утром Capcom ожидаемо представила Street Fighter 6. Анонс встретили тепло, однако не всё прошло гладко. Поклонникам не понравился логотип продолжения — он потерял все цвета и стал каким-то безликим.
Все предыдущие номерные выпуски были выполнены в одинаковой желто-красной палитре, тогда как у Street Fighter 6 всё куда скромнее — просто белый логотип. Дизайн также заметно поменялся. Он стал более строгим. Фанаты отмечают, что издатель явно ориентируется на киберспорт. Отсюда и безликость.
Возможно, я единственный, кому не зашёл новый логотип Street Fighter 6. Яркий стиль с жёлто-красным градиентом с брызгами кисточки всегда был отличительной чертой Street Fighter. Новый же похож на корпоративным или супергеройскую безвкусицу.
Кто-то даже нашёл параллели между Street Fighter 6 и NFT.
Не исключено, что логотип ещё успеют поменять. Сам тизер тоже не пестрит цветами, однако в самом ролике ближе к концу начинают появляться свойственные для файтинга стилистические особенности. Первые детали шестой части обещают раскрыть летом — там и, возможно, покажут более стильный логотип.
Street Fighter 5 вышла шесть лет назад, 18 февраля 2016 года. Файтинг остался эксклюзивом PlayStation и ПК.
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