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Российская Team Empire взяла серебро на Six Invitational 2022 по Rainbow Six Siege

Российская Team Empire взяла серебро на Six Invitational 2022 по Rainbow Six Siege
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Российская команда Team Empire практически стала победителем Six Invitational 2022 по Rainbow Six Siege, однако во время гранд-финала североамериканская Team SoloMid опередила «имперцев» со счётом 3:1. Примечательно, что обе команды успели сразиться в финале верхней сетки, где победу одержала именно российская команда.

Американцы получили миллион долларов, тогда как россияне за второе место получили $ 450 тыс. Последующие три места заняли команды из Бразилии — они получили $ 240 тыс., $ 170 тыс. и $ 135 тыс. соответственно. Общий призовой фонд турнира составлял $ 3 млн.

Для Team Empire это уже второе серебро: три года назад на Six Invitational 2019 команда не смогла победить G2 Esports, взяв второе место.

Во время турнира Ubisoft традиционно рассказывает о планах по развитию Rainbow Six Siege на ближайший год. Студия раскрыла как особенности ближайшего сезона, так и дорожную карту на весь седьмой год поддержки.

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