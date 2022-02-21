Российская Team Empire взяла серебро на Six Invitational 2022 по Rainbow Six Siege

Российская команда Team Empire практически стала победителем Six Invitational 2022 по Rainbow Six Siege, однако во время гранд-финала североамериканская Team SoloMid опередила «имперцев» со счётом 3:1. Примечательно, что обе команды успели сразиться в финале верхней сетки, где победу одержала именно российская команда.
Американцы получили миллион долларов, тогда как россияне за второе место получили $ 450 тыс. Последующие три места заняли команды из Бразилии — они получили $ 240 тыс., $ 170 тыс. и $ 135 тыс. соответственно. Общий призовой фонд турнира составлял $ 3 млн.
Для Team Empire это уже второе серебро: три года назад на Six Invitational 2019 команда не смогла победить G2 Esports, взяв второе место.
Во время турнира Ubisoft традиционно рассказывает о планах по развитию Rainbow Six Siege на ближайший год. Студия раскрыла как особенности ближайшего сезона, так и дорожную карту на весь седьмой год поддержки.
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