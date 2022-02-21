Первые постеры сериала Halo с героями шоу
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Авторы сериала по вселенной Halo представили первые постеры шоу. На них изображены персонажи из адаптации, сражающиеся за разные идеалы. Среди них: Кэтрин Хэлси (Наташа Макэлхон), Кван Ха (Ерин Ха) и Сорен (Боким Вудбайн).
Ранее стало известно, что зрители увидят лицо Мастера Чифа — герой впервые в истории снимет свой шлем. По словам исполнительного продюсера экранизации Кики Вольфкилл, это было необходимо для того, чтобы рассказать личную историю персонажа.
Премьера первого сезона Halo состоится 24 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+. Недавно шоу продлили на второй сезон — ещё до старта первого.
Постеры
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