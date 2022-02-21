Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые постеры сериала Halo с героями шоу

Первые постеры сериала Halo с героями шоу
Комментарии

Авторы сериала по вселенной Halo представили первые постеры шоу. На них изображены персонажи из адаптации, сражающиеся за разные идеалы. Среди них: Кэтрин Хэлси (Наташа Макэлхон), Кван Ха (Ерин Ха) и Сорен (Боким Вудбайн).

Ранее стало известно, что зрители увидят лицо Мастера Чифа — герой впервые в истории снимет свой шлем. По словам исполнительного продюсера экранизации Кики Вольфкилл, это было необходимо для того, чтобы рассказать личную историю персонажа.

Премьера первого сезона Halo состоится 24 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+. Недавно шоу продлили на второй сезон — ещё до старта первого.

Постеры

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022