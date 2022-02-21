Первые обзоры Gran Turismo 7 появятся 2 марта

Sony начала рассылку копий Gran Turismo 7 для прессы. Мы также получили свой ключ. Вместе с этим компания разрешила рассказать, когда появятся первые обзоры — 2 марта в 14:01 мск.
GT7 — первая с 2013 года номерная часть автосимулятора. На поколении PS4 разработчики начали экспериментировать с киберспортивным направлением, в итоге поклонникам одиночных режимов пришлось долго ждать следующей полноценной части. Ей и станет Gran Turismo 7.
В начале месяца Sony провела большую презентацию автосимулятора, где раскрыла ключевые особенности грядущей новинки — большой автопарк, появление динамической погоды и возвращение множества классических режимов из старых Gran Turismo. Однако разработчики всё ещё делают игру таким образом, чтобы заинтересовать новичков в автоспорте и автокультуре.
Gran Turismo 7 выходит 4 марта на PS5 и PS4.
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