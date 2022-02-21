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Как Супермен, Флеш, Аквамен и Чудо-женщина попали в финал «Миротворца»

Создатель сериала «Миротворец» рассказал об удивительном камео DC в финале
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На прошлой неделе закончился первый сезон «Миротворца» — сериала Джеймса Ганна об одноимённом неудачнике прошлогоднего «Отряда самоубийц: Миссия навылет». К финалу шоу показало рекордные результаты для HBO Max, и его уже успели продлить на второй сезон.

Последняя серия же запомнилась многим очень крупным камео — и после премьеры эпизода о нём подробнее рассказал сам Ганн. Очевидно, дальше следуют спойлеры. Поэтому либо посмотрите серию и возвращайтесь, либо читайте на свой страх и риск.

После масштабной финальной битвы, когда герои уже победили, на сцене появляется Лига Справедливости — Супермен, Аквамен, Флеш и Чудо-женщина. Причём Джейсон Момоа и Эзра Миллер вернулись к своим ролям. Как рассказал Ганн, он не верил в подобный исход и переживал, что тот же Момоа зарубит идею. Однако всё произошло наоборот — актёр вообще оказался поклонником сериала.

Что ещё забавнее, так это съёмки камео Миллера — они проходили на площадке «Стражей Галактики 3». Это случилось из-за того, что на съёмках «Миротворца» снимали кое-какие сцены актёра Чаквуди Ивуджи для третьих «Стражей». Такая необычная взаимовыручка между DC и Marvel.

Вдобавок Ганн рассказал, что изначально должны были появиться Бэтмен и Киборг, однако этого не позволили сделать руководители Warner Bros., ссылая на другие планы на этих персонажей.

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