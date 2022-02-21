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Для Dying Light 2 скоро выпустят второй набор бесплатных дополнений

Для Dying Light 2 скоро выпустят второй набор бесплатных дополнений
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Techland продолжает снабжать поклонников Dying Light 2 бесплатным контентом: недавно разработчики выпустили три небольших DLC со снаряжением миротворцев, а теперь пришла пора ронина — его также разделят на три части.

Фанатов ждёт стильная одежда и настоящая катана. Деталями разработчики пока не делятся, но уже можно взглянуть на героя в полном одеянии.

Dying Light 2 вышла в начале февраля и стала настоящим хитом — в Steam огромный онлайн довольных сиквелом игроков. Несмотря на проблемы при создании, разработчикам из Techland удалось выпустить ту игру, что хотели поклонники. Скандалов уровня Cyberpunk 2077 удалось избежать.

В мае, кстати, ожидается первое сюжетное дополнение — о нём мы до сих пор ничего не знаем.

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