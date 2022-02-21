Патрик Стюарт троллит фанатов Людей Икс после трейлера «Доктора Стрэнджа 2»

На прошлой неделе Marvel показала полноценный трейлер «Доктора Стрэнджа 2», где в одной из сцен явно звучит голос Патрика Стюарта — Профессора Икс из фильмов про Людей Икс. Как стало уже традицией для громких премьер кинокомиксов, актёры активно отрицают своё участие. Стюарт не стал исключением.
В интервью изданию Comicbook актёр рассказал, что всю профессиональную карьеру его голос постоянно пытаются повторить.
Знаете, люди пытаются имитировать мой голос с момента, когда я вышел на сцену 60 лет назад. Я не могу взять ответственность за каждую подобную ситуацию.
Что забавно, ровно два года назад Стюарт признавался, что разговаривал с президентом Marvel Studios Кевином Файги о возвращении к роли Профессора Икс. Тогда он публично открестился от такого исхода, отметив, что заключительная точка в «Логане» слишком сильная, чтобы продолжать играть персонажа.
Вот какая проблема: если бы мы не сделали «Логана», то да, я бы наверняка вернулся в кресло и стал Чарльзом Ксавьером. Однако «Логан» изменил всё.
Как вспоминает Стюарт, первый раз он смотрел «Логана» в кинотеатре вместе с Хью Джекманом. Когда умер Чарльз, он хотел всплакнуть, однако остановил себя — однако, когда увидел слёзы Джекмана, то решил дать и себе слабину.
Тогда я подумал: «Чёрт, даже этот плачет. Патрик, расслабься».
По слухам, Стюарт в «Докторе Стрэндже 2» исполнит роль представителя секретной организации Иллюминат. Премьера картины состоится в начале мая.
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