Лучше избегать интернета. Авторы Elden Ring предупреждают о спойлерах

Создатели Elden Ring опубликовали короткое заявление перед грядущей премьерой ролевого экшена. В нём разработчики просят не спойлерить игру тем, кто ещё не успел попасть в виртуальный мир FromSoftware.

Приветствую, погасший!



В связи с приближением релиза Elden Ring, пожалуйста, не забывайте о тех, кто хочет испытать мир игры без спойлеров.



Спасибо за ваше любезное сотрудничество!

Вместе с этим разработчики раскрыли время выпуска Elden Ring на консолях и ПК: на PlayStation и Xbox игра запустится 25 февраля в 0:01 мск, тогда как пользователям Steam придётся подождать ещё пару часов — до 2:00 мск.

Предзагрузка уже стартовала на Xbox и начнётся на PlayStation и ПК за 48 часов до релиза — 23 февраля в 0:01 мск и 2:00 мск соответственно.