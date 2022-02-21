Лучше избегать интернета. Авторы Elden Ring предупреждают о спойлерах
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Создатели Elden Ring опубликовали короткое заявление перед грядущей премьерой ролевого экшена. В нём разработчики просят не спойлерить игру тем, кто ещё не успел попасть в виртуальный мир FromSoftware.
Приветствую, погасший!
В связи с приближением релиза Elden Ring, пожалуйста, не забывайте о тех, кто хочет испытать мир игры без спойлеров.
Спасибо за ваше любезное сотрудничество!
Вместе с этим разработчики раскрыли время выпуска Elden Ring на консолях и ПК: на PlayStation и Xbox игра запустится 25 февраля в 0:01 мск, тогда как пользователям Steam придётся подождать ещё пару часов — до 2:00 мск.
Предзагрузка уже стартовала на Xbox и начнётся на PlayStation и ПК за 48 часов до релиза — 23 февраля в 0:01 мск и 2:00 мск соответственно.
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