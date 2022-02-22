В Assassin's Creed Valhalla появится простейший уровень сложности

Ubisoft представила новый патч для Assassin's Creed Valhalla под номером 1.5. Обновление добавит поддержку крупного дополнения «Заря Рагнарёка», выход которого состоится 10 марта.
Также вместе с патчем в игре появится наипростейший уровень сложности под названием «Сага». Он предназначен для игроков, которые в первую очередь хотят насладиться сюжетом. В «Саге» враги наносят намного меньше урона главному герою и гораздо медленнее обнаруживают игрока в режиме скрытности. Вдобавок пользователи смогут настроить показатель здоровья противников и увеличить прирост адреналина.
Обновление 1.5 выйдет днём 22 февраля на ПК и консолях. Ранее Ubisoft объявила, что с 24 по 28 февраля в Assassin's Creed Valhalla можно будет поиграть полностью бесплатно.
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