В Assassin's Creed Valhalla появится простейший уровень сложности

Ubisoft представила новый патч для Assassin's Creed Valhalla под номером 1.5. Обновление добавит поддержку крупного дополнения «Заря Рагнарёка», выход которого состоится 10 марта.

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Также вместе с патчем в игре появится наипростейший уровень сложности под названием «Сага». Он предназначен для игроков, которые в первую очередь хотят насладиться сюжетом. В «Саге» враги наносят намного меньше урона главному герою и гораздо медленнее обнаруживают игрока в режиме скрытности. Вдобавок пользователи смогут настроить показатель здоровья противников и увеличить прирост адреналина.

Обновление 1.5 выйдет днём 22 февраля на ПК и консолях. Ранее Ubisoft объявила, что с 24 по 28 февраля в Assassin's Creed Valhalla можно будет поиграть полностью бесплатно.

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