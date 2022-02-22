В сети появился эпичный вступительный ролик Elden Ring
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В сеть раньше времени выложили вступительный ролик Elden Ring. Он выполнен в стиле прошлых игр FromSoftware: эпичные кадры сопровождаются закадровой речью с историей Междуземья.
Ролик содержит сюжетные спойлеры проекта. Если вы очень ждёте Elden Ring, то рекомендуем дождаться выхода игры.
Elden Ring выходит уже 25 февраля на ПК, PlayStation и Xbox, а за два дня до этого появятся первые обзоры — в том числе и наша рецензия. Ранее издатель игры попросил технических экспертов из Digital Foundry задержать выпуск технического анализа проекта. Это может означать, что как минимум до релиза у Elden Ring есть некоторые проблемы с производительностью.
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